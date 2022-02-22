مرناق: حجز 425 طنا من الموز بقيمة مالية تفوق المليارين

تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، بمشاركة وحدات تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات من الكشف عن مخزن تبريد عشوائي بجهة مرناق من ولاية بن عروس، يستغله صاحبه في تخزين الموز دون إتباع الإجراءات القانونية ولغاية المضاربة به خلال شهر رمضان.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تم حجز حوالي 425 طن من الموز بقيمة مالية قدّرت بحوالي 2.124 مليون دينار.

وأذنت النيابة العمومية بالتنسيق معها بتحرير محضرين في الغرض من أجل « عدم وضع بطاقة الخزن » و « عدم الاستظهار بدفتر المخزونات » واتخاذ الإجراءات القانونية قصد إعادة ضخ الكمية المحجوزة بالأسواق.

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