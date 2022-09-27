مرناق: شخص منتمٍ لأحد الأحزاب سلّم منحرفين أموالا لإحداث الشغب

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بلاغا في إطار متابعة الأوضاع بجهة مرناق إثر إقدام شخص على الانتحار شنقا يوم 24 سبتمبر 2022 بمنزله الكائن بحي الحدائق مرناق بنعروس.

وأكدت الوزارة أنّ حوالي 100 شخص جلهم من المنحرفين تعمّدوا يوم 25 سبتمبر الجاري التجمهر على مستوى مفترق السوق بمرناق ورشق الوحدات الأمنية بالزجاجات الحارقة وإشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق بالمواد الحديدية، ممّا استوجب التدخل وتفريقهم والاحتفاظ بـ 12 من المعتدين وذلك بعد استشارة النيابة العمومية.

وقد اعترف عدد من الموقوفين خلال الأبحاث الأولية أنّ شخصا معروف بانتمائه إلى أحد الأحزاب السياسية قام بتسليم مجموعة من منحرفي الجهة مبلغا ماليا قصد تفريقه على العديد من المنحرفين لإحداث الشغب وتأجيج الأوضاع.

وبمراجعة النيابة العمومية ببنعروس أذنت بفتح محضر بحث موضوعه تكوين وفاق اجرامي الغاية منه المس من الامن العام والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والرشق بمواد حارقة والاحتفاظ بـ 12 نفرا من ذوي الشبهة، وإدراج من توفرت في شأنه شبهة التحريض وتوزيع الأموال بالتفتيش.

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