مسألة أداء اليمين: المشيشي يُراسل القضاء الإداري الاستشاري

أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الإثنين، أنّ القضاء الإداري الإستشاري تلقّى مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجُدد.

وبين الغابري في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، بأن الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الإشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد وجه مراسلة إلى رئيس الجمهورية دعاه فيها إلى استعجال تحديد موعد لأداء أعضاء الحكومة الجُدد لليمين الدستورية حتى يتسنى لهم مباشرة مهامهم والاضطلاع بمسؤولياتهم.

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