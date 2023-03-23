مسؤولة أمريكية: سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس

اخر تحديث : 23/03/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

قيس سعيد

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أثار « قلقاً بالغاً » بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد إجراءات « أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية ».
وتحدثت ليف لوكالة « رويترز » موضحة أنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي، فإن « ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية ».
وأضافت ليف: « كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي، والتي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات ».


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