مسؤول بوزارة التجارة: لا زيادة في أسعار المواد المدعّمة خلال هذه الفترة

أكّد مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء، أن مادة السكر موجودة، مبرزا بأنه تم تزويد السوق بحوالي 65 ألف طن، 27.300 من الهند وبصدد التوزيع و20 ألف من الجزائر عن طريق البر و27 ألف و500 من البرازيل وهي سكر خام تم توجيهها إلى سكر باجة الذي انطلق في العمل يوم 7 أكتوبر الجاري من أجل تكريره .

وأشار المتحدث إلى أن عملية الإنتاج الفعلي تنطلق اليوم والتوزيع بمعدل حوالي 700 طن يوميا من السكر، بالإضافة إلى التوزيع اليومي لحوالي 1000 طن من السكر على جميع مستعمليه سواء صناعيين وحرفيين أو للاستهلاك الأسري.

وبالنسبة للزيت المدعم، أعلن بن خليفة أنه تمّ الشروع في توزيع 9 آلاف طن من الزيت آخر الأسبوع الفارط أي 8 مليون و500 لتر تم تعليبها وتوزيعها على تجار الجملة والتفصيل.

وأكد المتحدث أنه مبدئيا لا وجود لأي زيادة في أي سعر من أسعار المواد المدعّمة خلال هذه الفترة مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن.

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