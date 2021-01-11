قابض بشركة توزيع أموال يستولى على مليار ويلوذ بالفرار

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لموقع باب نات اليوم الاثنين، أن قابضا في شركة توزيع أموال بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة بنكية، استولى صباح اليوم على مبلغ مالي من العملة التونسية والأجنبية في حدود مليار كان سيتم نقلها لأحد الفروع البنكية ولاذ بالفرار.

وبين المتحدث بأن القطب القضائي المالي بالعاصمة كلّف أعوان فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني بالأبحاث في القضية وأن عملية البحث عن المتهم ما تزال جارية.

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