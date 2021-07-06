مساء الغد: الإعلان عن إجراءات الحجر الصحي الشامل بولاية تونس

أعلن والي تونس في بلاغ له مساء اليوم الثلاثاء، أن مصالح الولاية ستعلن مساء يوم غد الأربعاء، 7 جويلة الجاري، عن اجراءات الحجر الصحي الشامل والذي سينفذ في الولاية نهاية الأسبوع الحالي (يومي السبت و الأحد 10 و11 جويلية) و الأسبوع القادم (يومي السبت و الأحد 17 و 18 جويلية).

وأضاف والي تونس أن الإعلان عن هذه الإجراءات سيتم بعد الاجتماع المشترك مع ولاة تونس الكبرى ( تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) وهو اجتماع مبرمج، وفق البلاغ ، مساء هذا اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر ايضا وفق البلاغ عقد اجتماع للمجلس الجهوي للأمن يوم غد الاربعاء.

وسجلت ولايات اقليم تونس الكبرى وفق آخر احصايات وزارة الصحة نسب تحاليل ايجابية متفاوتة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغت أقصاها 46 في المائة في ولاية منوبة و 36 في ولاية بن عروس .

اما عدد الوفيات فبلغت وفق آخر تحيين للوزارة ليوم الأحد الفارط، 21 وفاة في ولاية تونس و 12 وفاة في ولاية منوبة.

كلمات البحث :إجراءات;الحجر الصحي الشامل;ولاية تونس