مساء اليوم: أمطار مصحوبة بالتبروري بهذه الولايات

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة بثها في مقطع فيديو اليوم الجمعة، أن مجموعة من الخلايا الرعدية ستتكون عشية اليوم في ولايات الشمال ومناطق الوسط وسترافقها أمطار بكميات هامة مع تساقط التبروري في مناطق محدودة.

والولايات المعنية بتساقط الأمطار هي تونس العاصمة وبنزرت وولايات الشمال الغربي باجة وجندوبة والكاف وسليانة وجهة الوطن القبلي آخر النهار.

وأشار المعهد إلى أن السباحة ممكنة اليوم بمختلف شواطئ البلاد مع ملازمة الحذر في شواطئ تونس الكبرى وجهة الوطن القبلي وسوسة والمنستير والمهدية باعتبار وأن سرعة الريح يُمكن أن تصل إلى 40 كلم/س، وتتجاوز 80 كلم/س عند ظهور الخلايا الرعدية.

كلمات البحث :أمطار;الشهيلي;طقس