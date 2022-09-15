مساء اليوم: إمضاء اتّفاق بين اتّحاد الشغل والحكومة

كشفت جريدة الشعب نيوز أمس الأربعاء، أنه من المنتظر إمضاء مشروع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 حول الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وأيضا فيما يتعلق بكل النقاط الواردة في برقية التنبيه بالإضراب يوم 16 جوان 2022، وفيما يتعلق بتفعيل ما تبقى من الاتفاقية التي تضمنها محضر 6 فيفري 2021.

وأبرز المصدر ذاته أن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية كانت في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف وليست باعتماد أي نسبة مائوية، وبالنسبة للقطاع العام كانت الزيادة في شكل نسبة مائوية وسيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية 1 جانفي 2025.

وأعلنت الجريدة أنه تم الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 بالمائة بداية من أكتوبر 2022، وشمل الاتفاق أيضا ملفات المنشور 20والمساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.

وسيكون إمضاء الاتفاق اليوم الخميس حال عودة الأمين العام نور الدين الطبوبي من الجزائر بعد مشاركته بالمؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات بمدينة وهران بالجزائر.

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