مساء اليوم: التزود بالبنزين سيستأنف بشكل عادي

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول « عجيل » خالد بتين في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن التزود بالبنزين سيستأنف مساء اليوم الأربعاء، بعدما شرعت شاحنات توزيع المحروقات في نقل الوقود إلى المحطات.

وبين خالد بتين بأن هذا سيغير المعادلة لأن جميع محطات بيع البنزين ستتزود هذا المساء بالبنزين دون استثناء ».

وأرجع خالد بتين الاضطراب الحاصل في التزود بالمحروقات إلى التأخير الحاصل في إفراغ حمولة المحروقات القادمة مؤخرا إلى ميناء بنزرت، ما أخر عمليات تزود شركات توزيع المحروقات بالبنزين.

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