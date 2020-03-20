مساء اليوم: الفخفاخ يُقدّم تفاصيل الإجراءات المعلنة من الرئيس



أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيتولّى مساء اليوم تقديم تفاصيل الإجراءات المعلنة في وقت سابق من الرئيس قيس سعيد وموعد انطلاق تفعيلها.

ودعا رئيس الجمهورية التونسيين إلى عدم الفزع والهلع، والإنصات فقط لذوي الاختصاص، مؤكدا أنّ الوضع في تونس تحت السيطرة. كما دعا إلى اعتماد مقاربة عالمية لتطويق الوباء.

وثمن الرئيس جهود القوات العسكرية والأمنية والإطارات الصحية وإطارات النقل.

وكان قيس سعيّد قد أعلن عن مجموعة القرارات لمنع تفشي فيروس كورونا، تتمثل في:

- الحجر الصحي الشامل مع الإبقاء على المرافق الحيوية.

- عدم مغادرة المنزل إلّا لتلبية حاجيات للضرورة الحياتية.

- منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلّا للضرورة القصوى وطبقا لإجراءات خاصة

- غلق كلّ المناطق الصناعية الكبرى حيث يوجد عدد مكثف من العاملين والموظفين.

- تأمين المرافق الحياتية من أمن وصحة وغذاء.

- التسخير لتأمين استمرارية القطاعات الحيوية.

- دعوة النيابة العمومية إلى الإسراع في مقاومة الاحتكار ومعاقبة كلّ من يستغلّ ظروف التونسيين للإثراء.

- مدّ السكان بالمواد الغذائية والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة مع تزويدها بكلّ ما تحتاجه.

- تخصيص مناطق العزل الصحي.

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