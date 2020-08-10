مساء اليوم: المشيشي يعقد نقطة إعلامية حول تقدم المشاورات

يعقد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم الإثنين 10 أوت 2020، نقطة إعلامية على الساعة السادسة من مساء اليوم، بدار الضيافة بقرطاج، يتولى من خلالها تقديم بسطة بخصوص تقدم مسار المشاورات.

يُشار إلى أن المشيشي يلتقي اليوم، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وللتذكير فقد انطلق المشيشي في مشاورات تشكيل الحكومة مساء الاثنين 27 جويلية المنقضي، من خلل لقاءه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.

كلمات البحث :المشاورات;المشيشي;نقطة إعلامية