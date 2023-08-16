مساء اليوم: رصد هلال صفر لسنة 1445 هـ

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء، أن عملية رصد هلال صفر لسنة 1445 هجري ستجرى بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 16 أوت 2023 الموافق لــ 29 محرم 1445 هجري.

ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر، وفق الحسابات الفلكية، يوم الأربعاء 16 أوت 2023 على الساعة العاشرة صباحا و 38 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.

وتبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال شهر صفر بعد غروب شمس يوم الأربعاء 16 أوت 2023 ويمكن رؤيته يوم الخميس 17 أوت وذلك بداية من الساعة 1 و41 دقيقة حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من وسط أمريكا الشمالية وشرق المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب.

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