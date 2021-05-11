مساء اليوم: رصد هلال عيد الفطر

تجرى عملية رصد هلال شهر شوال (تحري هلال العيد) في أغلب الدول الإسلامية على غرار البلاد التونسية، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 الموافق لـ29 رمضان 1442 هجري.

وستتم عملية رصد الهلال داخل الجمهورية بكل من ولايات باجة والقيران ومدنين وتوزر.

وتبعا للحسابات الفلكية يحدث الإقتران المركزي (ولادة هلال العيد) بعد غروب شمس اليوم بالبلاد التونسية وذلك عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وتوقع المعهد تبعا للمعطيات الفلكية استحالة رؤية هلال العيد بعد غروب شمس اليوم في كل الدول الإسلامية وكل أرجاء العالم وذلك للأسباب التالية.

1- حدوث الإقتران بعد غروب الشمس بالنسبة للدول التي تغيب بها الشمس قبل ولادة الهلال على غرار تونس وأغلب الدول الإسلامية.

2-غروب القمر قبل غروب الشمس رغم حدوث الاقتران قبل الغروب، على غرار موريتانيا

3- بالنسبة لغرب الكرة الأرضية ورغم حدوث الاقتران قبل الغروب ومكوث القمر لبعض الدقائق بعد غروب الشمس إلا ان مقدار ارتفاعه والقوس أقل بكثير من شروط الرؤية.

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