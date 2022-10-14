مساء اليوم: وقفة تضامنية مع ضحايا فاجعة جرجيس أمام المسرح البلدي

دعت عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية في بلاغ مشترك اليوم الجمعة، جميع المواطنين لوقفة تضامنية مع ضحايا فاجعة جرجيس وكل ضحايا الهجرة غير النظامية اليوم الجمعة 14 أكتوبر على الساعة 17:30 امام المسرح البلدي بالعاصمة .

وعبر الموقعون على البلاغ، عن مواساتهم لعائلات الضحايا والمفقودين وتضامنهم مع أهالي جرجيس، منددين بـ « سياسات الدولة وأجهزتها المحبطة والدعاية المضللة والتي لم تراع لا واجباتها تجاه مواطنيها ولا معاناة أهالي المفقودين وأهالي جرجيس » .

يُشار إلى أن أهالي الضحايا قاموا اليوم بطرد والي الجهة ومعتمد جرجيس اللذين غادرا مقر المعتمدية تحت حماية أمنية وسط موجة كبيرة من الغضب والاحتقان .

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