مساعدات طبيّة فرنسيّة لدعم جهود تونس في مجابهة كورونا

أشرف وزير الصحة فوزي مهدي بمعية سفير فرنسا بتونس أندري باران اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بمقرّ الوزارة على موكب تمّ خلاله تسلّم هبة من الدولة الفرنسية تتمثل في كميّات هامة من المستلزمات الوقائية الفردية الخاصة بالإطارات الصحية والتجهيزات الطبية ومستلزمات مخابر التحاليل لفائدة وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية وذلك في إطار دعم جاهزية المنظومة الصحية الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وقد عبر وزير الصحة عن شكر وامتنان الحكومة التونسية لهذه المساعدات الطبية التي قدمتها الجمهورية الفرنسية لمزيد دعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجائحة والتكفل بمرضى فيروس كورونا.

كما أعرب الوزير بالمناسبة عن عزم وزارة الصحة التنسيق مع سفارة فرنسا بتونس لتذليل كل الصعوبات حتى يتم الإنطلاق في إنجاز مشروع مستشفى متعدد الإختصاصات بقفصة الممول من الجانب الفرنسي في أقرب الآجال.

ومن جهته، أكد سفير فرنسا بتونس إاستعداد بلاده الدائم لمرافقة جهود تونس في تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية من خلال مزيد دعم البنية التحتية للقطاع الصحي ومزيد الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.

كلمات البحث :تونس;فرنسا;كورونا;مساعدات طبيّة