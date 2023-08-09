مساعدة وزيرة خارجيّة ألمانيا: مستعدون للتّعاون مع تونس لتخطّي التّحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة

استقبل منير بن رجيبة، كاتب الدّولة للشّؤون الخارجيّة، صبيحة اليوم الأربعاء 9 أوت 2023 بمقرّ الوزارة، Katja Keul، مساعدة وزيرة الشّؤون الخارجيّة الألمانيّة، بمناسبة زيارتها إلى تونس من 8 إلى 11 أوت 2023.

وقد تناول هذا اللّقاء النّقاط التّالية:

• الهجرة والتّحدّيات التي تطرحها في البحر المتوسّط وفي أماكن أخرى من العالم.

• التّعاون الاقتصادي والمالي التّونسي الألماني وآفاق تنميته.

• التّعاون التّونسي الألماني في إطار الاتّحاد الأوروبي.

كما ذكّر كاتب الدّولة بتطوّر المسار السّياسي في تونس ومرتكزاته الرّامية لإرساء ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة في خدمة المواطنين، وذلك استجابة لمطالب التّونسيّين وعلى أساس تاريخهم وتجاربهم المعاشة. وقد أشار، في هذا الخصوص، إلى أنّ التّحدّي الأكبر أصبح الآن ذي طابع اقتصادي.

ومن جهتها، ذكّرت الزائرة الألمانية بالعلاقات التّاريخيّة بين تونس وألمانيا، مؤكّدة من جديد استعداد بلادها للتّعاون مع تونس لتخطّي التّحدّيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحاليّة. كما تطرّقت إلى مسألة الهجرة، مشدّدة على أهمّية التّصرف التّوافقي لمواجهة التّدفّقات المكثّفة

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