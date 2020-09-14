مساكن: وفاة سبعيني بفيروس كورونا

أعلنت بلدية مساكن التابعة لولاية سوسة ليلة أمس الأحد، عن وفاة مواطن في العقد السابع من عمره بفيروس كورونا بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة إلى 6 أشخاص.

وسجّلت مساكن يوم أمس الأحد 13 سبتمبر 2020، 21 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 49 حالة.

كما تم اليوم، تسجيل حالة وفاة ثانية لطفل عمره 16 سنة يعاني مرضا مزمنا وهو ضيق التنفس و أصيل أكودة.

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