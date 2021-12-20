مساهمة المنظمتين في تجاوز الازمة بالبلاد محور لقاء الطبوبي وماجول

انعقد ظهر اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لقاء بين سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وتناول اللقاء بالخصوص الوضع العام بالبلاد ومساهمة المنظمتين في تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تمر بها تونس.

كما أكد الطرفان تمسكهما بالسلم الاجتماعية وبالمحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص.

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