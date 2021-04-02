مستثمر تركي يُبدي رغبته في الاستثمار بتونس في قطاع الطاقة

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الجمعة 02 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، المستثمر التركي في مجال الطاقة، متن يلديز.

وقدم رئيس الحكومة بالمناسبة بسطة عن حوافز الاستثمار في تونس والتشجيعات التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب وحرصها على إيلاء هذا القطاع الأهمية القصوى لما له من مردودية تشغيلية وانتاجية وتنموية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي مبرزا أن تونس وبحكم موقعها وعلاقاتها المتميزة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة تعدّ بيئة جاذبة للاستثمار ومشجّعة للمستثمرين وتعمل على إزالة العوائق أمام انجاز مشاريعهم.

من جانبه، أبدى المستثمر التركي متن يلديز رغبته في الاستثمار في تونس في قطاع الطاقة، مبينا أن هذه الزيارة تعكس حرص المستثمرين الأتراك على اختيار الوجهة الاستثمارية التونسية نظرا لموقعها الاستراتيجي وانفتاحها أسواقها على افريقيا واوروبا.

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