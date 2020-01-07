قيس سعيّد يرفض طلب أردوغان استخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكريا في ليبيا

أكدت المستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية « رشيدة النيفر » في تصريح لسكاي نيوز اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد أن « تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس ».

وأكدت النيفر أن قيس سعيّد رفض طلب أردوغان باستخدام الأراضي التونسية لأجل التدخل العسكري في ليبيا.

وبينت المتحدثة أن الكلام عن رائحة الدخان في قاعة الندوة الصحفية لم يكن « مجانيا ».

وتابعت « بل كان يعكس انزعاج أردوغان من نتائج المحادثات التي انتهت برفض استعمال الأراضي لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا ».

من جهته، نفى طارق بالطيب المكلف بتسيير الديوان الرئاسي، أن يكون الرئيس التركي قد طلب استغلال المجالين الجوي والبحري التونسيين.

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