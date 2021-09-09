مستشار الرئيس: هناك توجه لتغيير النظام السياسي ربما عبر استفتاء

أكّد وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية في تصريح لوكالة رويترز اليوم الخميس، أن هناك ميل لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.

وقال الحجام « هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل.. تغيير النظام يعني تغيير الدستور.. عبر الاستفتاء ربما.. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا ».

وأضاف الحجام أن هذه هي خطة الرئيس وأنها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.

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