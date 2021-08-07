مستشار رئيس الامارات: ندعم قرارات رئيس الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم السبت 7 أوت 2021 بقصر قرطاج، أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجهة من رئيس الدولة إلى خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية .

وتوجه رئيس الدولة بالشكر للإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، على موقفها بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها.

ومن جانبه، أكد أنور قرقاش على أن الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية وتدعمها، وهي تدرك أيضا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها.

وثمن أنور قرقاش اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وشدد على أن الإمارات على ثقة بقدرة رئيس الجمهورية على عبور هذه المرحلة وحماية الدولة التونسية من كل ما يهددها.

وأعرب، كذلك، عن استعداد الامارات لدعم تونس والوقوف إلى جانبها تعزيزا لما يجمع البلدين من روابط تاريخية.

كلمات البحث :رئيس الامارات;قرارات;مستشار