مستشار رئيس البرلمان ينفي تلقّي الغنوشي أي تلقيح ضد كورونا

أكد مستشار رئيس مجلس نوّاب الشعب المُكلف بالإتصال والإعلام الرقمي وسيم الخضراوي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لم يتلقى أي تلقيح ضد فيروس كورونا كما تداولته بعض وسائل الإعلام صباح اليوم، ولم يصله أي تلقيح من أي جهة رسمية لفائدته أو لفائدة النواب.

ودعا الخضراوي الإعلاميين والصحفيين إلى التواصل مباشرة مع مساعد الرئيس المكلف بالاعلام والاتصال أو أي طرف يحمل صفة رسمية والتثبت قبل نشر أي معلومة.

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