مستشفى شارل نيكول: إصابة طبيب بفيروس كورونا وخضوع آخر للحجر الصحي

أعلنت المديرة العامة مستشفى شارل نيكول بالعاصمة « سعاد صدراوي » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إصابة طبيب من قسم أمراض الكلى والمجاري البولية بفيروس « كورونا » المستجد بمستشفى شارل نيكول، وخضوع طبيب ثان إلى الحجر الصحي الذاتي من نفس القسم للاشتباه في اصابته.

وبينت صدراوي بأن الطبيب المصاب في العقد السادس من العمر كان اتخذ قرارا فرديا بالخضوع الى الحجر الصحي الذاتي منذ تاريخ 19 مارس الجاري رغم انه لم تظهر عليه اعراض الاصابة بهذا الوباء آنذاك، وعند اجراء التحاليل الطبية تبين أمس الثلاثاء انها ايجابية وأنه يحمل الفيروس.

كما يخضع الطبيب الثاني من القسم نفسه حاليا الى الحجر الصحي الذاتي بقرار فردي في انتظار تأكيد سلامته أو اصابته بهذا الفيروس بعد صدور نتائج التحاليل اللازمة.

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