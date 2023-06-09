مستشفى شارل نيكول يتسلم آلتين متطورتين

انتظم مساء اليوم الخميس 08 جوان 2023 بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة موكب تسلم هبة من قبل مؤسسة « FABA »، والمتمثلة في آلتين متطورتين، وهما جهاز للقيام بعمليات تفاعل البوليمراز المتسلسل الرقمي (PCR digitale) ومحلل آلي للحمض النووي (Analyseur automatique d’ADN et d’ARN) وكواشف طبية، وذلك بحضور المدير العام للصحة ومديرة المستشفى وممثلي المؤسسة وعدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى.

وستمكن هذه التجهيزات من استعمال هذه التقنية فائقة التطور لأول مرة في تونس لتحليل الحمض النووي للخلايا السرطانية عبر أخذ عينة من الدم دون اللجوء لأخذ عينة من الأنسجة والتي سيتم استعمالها بمخبر تحليل الخلايا والأنسجة المريضة بمستشفى شارل نيكول، كما أنها ستساعد على تحديد العلاجات الموجهة المناسبة للمرضى (Thérapie ciblée).

كلمات البحث :آلة;مستشفى شارل نيكول