مستقلّو القطارات مُطالبون بوضع الكمامات وتفادي لمس اﻷعمدة أو الكراسي

دعت الشّركة الوطنية للسكك الحديدية التّونسية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، إلى اﻹلتزام بعدد من الإجراءات في نطاق الحفاظ على سلامة الجميع و توقّيا من العدوى بفيروس كوفيد-19.

وقد تمّ اتّخاذ الإجراءات التالية:

- وضع كمامة واقية أثناء تواجدهم بالمحطّات و عند امتطائهم للقطارات.

- الحفاظ على مسافة التّباعد الجسدي (1 متر) قدر اﻹمكان بين كلّ المسافرين.

- تفادي لمس اﻷعمدة أو الكراسي أو جدران القطار.

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