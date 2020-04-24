مسلسل قلب الذيب سيُبثّ الليلة على الوطنية الأولى

أعلنت مؤسسة التلفزة التونسية اليوم الجمعة، أنه سيتم الليلة بث الحلقة الأولى من مسلسل قلب الذيب على القناة الوطنية الأولى إثر الإفطار.

من جهته، بين منير بن صالحة محامي خولة سليماني منتجة المسلسل في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأن محكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم نقض الحكم الاستعجالي المتعلق بإيقاف بث مسلسل « قلب الذيب » على الوطنية الأولى.

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