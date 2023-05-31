مشاريع تطوير البنية التحتية الرقمية أبرز محاور لقاء وزيري الدّاخليّة وتكنولوجيّات الإتصال

انعقدت يوم الثلاثاء 30 ماي 2023، بمقرّ وزارة الدّاخليّة جلسة عمل جمعت وزير الدّاخلية، كمال الفقي ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بحضور إطارات سامية من الوزارتين.

وتمحورت الجلسة حول أهمّ المشاريع التي تندرجُ في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الإداريّة الموجهة للمواطن الخاصة بمصالح وزارة الداخلية والتي تعمل الوزارتان حاليا على الإسراع في إنجازها.

وقد تمّ التطرّق إلى المراحل المتبقية في تركيز منظومة بطاقة التّعريف البيومتريّة وجواز السّفر البيومتري المقروء آليا والحامل لشريحة الكترونيّة، كما تمّ التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة الشروع في إعتماد المضمون الإلكتروني تدريجيّا في مختلف الإجراءات الإدارية وذلك لتسهيل الخدمات الموجهة للمواطن.

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