مشاريع عمل مستقبلية بين تونس والصين في قطاعي الشباب والرياضة

تُوّجت جلسة عمل جمعت يوم الأحد 25 جوان 2023، بمدينة الحمامات وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بوزير الرياضة الصيني جاوو زهيدان الذي كان مرفوقا بوفد صيني رفيع المستوى وبحضور مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فاروق المؤدب، بالإتفاق على مزيد إثراء التعاون المشترك بين البلدين بمشاريع إستراتيجية تهدف للإرتقاء بقطاع الرياضة ودعم مجالات استثماره بين البلدين عبر تواجد وفد من وزارة الرياضة الصينية بتونس في الفترة القادمة لوضع خارطة عمل تتعلق بـ:

قطاع الرياضة:

*تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجال الرياضات الفردية خاصة الرياضات الدفاعية بما في ذلك إختصاص الكونغ فو والتايكوندو مع التركيز على تجذير قيمها الأولمبية النبيلة لدى الرياضيين والشباب من تسامح وإنفتاح ونبذ العنف والتطرف.

*التعاون التونسي_الصيني لتعزيز ممارسة الأنشطة البدنية للجميع وترسيخ الرابط الوثيق بين الرياضة والصحة البدنية والنفسية والإستئناس بالتجربة الصينية السباقة في المجال.

*تعزيز تواجد المستثمرين الصينيين في مجال التجهيزات الرياضية في تونس بالتنسيق مع جامعة التجهيزات الرياضية الصينية.

*مشاركة الجانب الصيني في معرض التجهيزات الرياضية بصفاقس_2024.

قطاع الشباب:

*مزيد دعم التبادل الشبابي بين تونس والصين بالتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية للبلد الصديق.

ونوه كمال دقيش بالمناسبة بعراقة علاقات الشراكة التونسية_الصينية في مجالي الشباب والرياضة المتجسمة خاصة في منشآتي المركز الرياضي والثقافي للشباب بالمنزه 6 والمركز الرياضي والثقافي للشباب ببن عروس، معتبرا هذا التعاون الاستثنائي يفتح الباب أمام حقبة جديدة للرياضة التونسية متشبعة بالقيم الأولمبية النبيلة المترسخة منذ الأزل في الممارسة الرياضية الصينية.

ومن جهته، عبر وزير الرياضة الصيني عن استعداد بلاده للمضي قدما في توطيد العلاقات التونسية_الصينية مشيدا بتطور مستوى الرياضة والرياضيين ببلادنا على الصعيد الدولي، متمنيا نجاح النسخة الثانية للألعاب الإفريقية الشاطئية تونس 2023.

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