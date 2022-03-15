مشاغل الطلبة العائدين من أوكرانيا محور اجتماع بوزارة الخارجية

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مساء يوم الإثنين 14 مارس 2022 بمقر الوزارة، على اجتماع خصص لمتابعة مشاغل الطلبة العائدين من أوكرانيا إضافة إلى بعض الصعوبات التي تعترض طلبتنا بروسيا في ظل تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية الراهنة.

وقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات التعليم العالي والشؤون الإجتماعية والصحة وديوان التونسيين بالخارج والبنك المركزي وبمشاركة بعض اطارات الوزارة الاعضاء في خلية الازمة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أن الوضع في أوكرانيا ما يزال مفتوحا على عديد الاحتمالات مما يستدعي من الجهات التونسية توحيد الجهود وإحكام التنسيق فيما بينها من أجل بحث جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية الضرورية لفائدة الطلبة الذين اضطروا للمغادرة والعودة إلى تونس ومساعدتهم خاصة على إستئناف مسارهم الدراسي من خلال استكشاف جميع الحلول الممكنة.

كما بحث الاجتماع أيضا الصعوبات التي تعترض الطلبة التونسيين بروسيا والمتعلقة خاصة بالتحويلات المالية. وتم التأكيد في هذا الإطار على أهمية أيجاد الحلول الملائمة من أجل تمكين طلبتنا من استكمال دراستهم في أفضل الظروف.

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