مشروع تونس: تكليف الفاضل محفوظ باجراء اتصالات لخلق آلية سياسية وطنية للخروج من الوضع الحالي

قررت حركة مشروع تونس تكليف العميد محمد الفاضل محفوظ عضو المكتب التنفيذي بإجراء الاتصالات اللازمة بهدف المساهمة في خلق آلية وطنية مدنية وسياسية تكون في قلبها المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي ترفض الرجوع لما قبل 25 جويلية وتطالب في الوقت نفسه بوضع تصورات وبرنامج عمل وطني تشاركي للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي في أقرب الآجال والدفاع عن الحريات ودولة القانون والديمقراطية.

واعتبرت الحركة أن الدور التاريخي و الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل بالإشتراك مع المنظمات الوطنية هو دور محوري و مفصلي في تاريخ تونس وفي اللحظة الراهنة.

كما دعت الحركة كافة القوى والشخصيات التي تشترك معها في هذه المقاربة إلى العمل الجماعي العاجل حماية للبلاد من استقطاب خطير يعمق الأزمة ويضاعف منسوب التدخل الأجنبي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب جدا يتطلب معالجة سريعة وحوكمة فاعلة وناجعة.

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