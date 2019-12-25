مشروع تونس يُحذّر من التفكير في استعمال تونس منصة استخباراتية لصالح تركيا

حذّرت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا.

وأعرب مشروع تونس عن رفضه في أن تستعمل تونس منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة.

واعتبر مشروع تونس أنّ زيارة الرئيس التركي أردوغان لتونس اليوم واستقباله من طرف رئيس الجمهورية توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا، داعيا رئاسة الجمهوريّة إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وعلى هذا الأساس، ليكون موقفنا معتدلا ومحايدا يتوجب أيضا دعوة المشير حفتر ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس.

كما دعا مشروع تونس رئاسة الجمهوريّة إلى الشفافيّة التامّة مع الشعب التونسي بخصوص أهداف الزّيارة واللّقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها.

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