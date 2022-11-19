مشروع مترو صفاقس من بين المشاريع التي تم عرضها في اطار المنتدى الاقتصادي

انعقدت اليوم السبت 19 نوفمبر 2022، في اطار فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي يتم تنظيمه على هامش الدورة 18 للقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، ورشة تفاعلية خصصت لحزمة من المشاريع ذات الصلة بقطاع النقل وهي مشاريع مجددة بيئية قابلة للتنفيذ في اطار الشراكة عام /خاص.

وشكّل مشروع مترو صفاقس ومشاريع تثمين المخزون العقاري لميناء جرجيس محور التفاعل بين ممثلي منشآت النقل بإشراف وزير النقل ربيع المجيدي والحضور حيث تولى الوزير القاء كلمة لإبراز اهمية هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل واللوجستية في افق 2040 ودورها في تنمية جهتي صفاقس وجرجيس اجتماعيا واقتصاديا.

والى جانب مشروع مترو صفاقس الذي يندرج ضمن خطة الوزارة للنهوض بالنقل العمومي الجماعي من خلال تنفيذ السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية من اجل ارساء مدن نظيفة ومريحة في الجولان، فقد تولى ديوان البحرية التجارية والموانئ استعراض حزمة مشاريعه ذات الصلة بميناء جرجيس والمتمثلة أساسا في إحداث وحدة للامن الغذائي وانتاج الهيدروجين الاخضر واحداث حضيرة لصنع السفن كبيرة الحجم ووحدات لتصنيع السيارات وتركيبها.

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