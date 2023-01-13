مشروع مرسوم يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤوليّة التونسيّة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في مشروع مرسوم متعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤوليّة التونسيّة.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إحكام تنسيق مجهودات وتدخلاّت مختلف الهياكل العموميّة في مجال البحث والإنقاذ بالبحر والتسريع بإيفاء تونس بالتزاماتها الدولية في مجال السلامة البحرية.
كلمات البحث :المسؤوليّة التونسيّة;بحر
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