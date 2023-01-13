مشروع مرسوم يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريّين بمنطقة المسؤوليّة التونسيّة

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المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 صادق مجلس الوزراء خلال انعقاده اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد ...

مجلس الوزراء يُصادق على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية صادق مجلس الوزراء الملتئم اليوم الخميس، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على عدد من مش ...

مجلس الوزراء يُصادق على 25 مشروع مرسوم وأمر رئاسي أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس 28 جويلية 2022 على اجتماع مجلس الوزر ...

مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 9 أفريل 2022 بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوز ...