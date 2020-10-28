مشيخة الزيتونة تدعو الشعوب الإسلامية إلى مقاطعة البضائع والشركات الفرنسية



دعت مشيخة جامع الزيتونة المعمور في بيان لها اليوم الأربعاء، الشعوب الإسلامية إلى مقاطعة البضائع والشركات الفرنسية حتى تعتذر الحكومة الفرنسية عن إساءاتها المتكررة واعتداءاتها على المسلمين ومقدساتهم.

كما دعت مشيخة الزيتونة رؤساء وملوك وأمراء الأمة العربية أن يقوموا بواجبهم تجاه رسولهم الكريم ومقدساتهم، ورجال القانون والمحامين إلى »التصدي لهذه الهجمة الشرسة عبر القنوات القانونية لدى المحاكم الدولية ».

كما نددت مشيخة جامع الزيتونة المعمور بكل »عبارات الشجب والاستنكار »، ما وصفتها بـ »الهجمة الشرسة المنظمة على مقدسات الإسلام واستفزاز مشاعر المشلمين الصادرة عن الرئيس الفرنسي وحكومته من خلال الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الأمة الإسلامية ».

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