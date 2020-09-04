مشيخة جامع الزيتونة تردّ على ادّعاءات حسين العبيدي

أكدت مشيخة جامع الزيتونة المعمور في بيان لها اليوم الجمعة، أن حسين العبيدي سبق أن ترأسها من 2012 إلى 2015 حيث تم عزله بموجب لجلسة العامة المؤرخة في 8 فيفري 2015 لعدة أسباب قادحة مثبتة في محضر العزل منها توزيرح لشهادة علمية وهي محل نظر للقضاء الذي سيبث فيها قريبا، متعهدة بنشر نص الحكم عن صدوره.

وبينت مشيخة الزيتونة بأنه سبق أن قام حسين العبيدي بقضية مدنية عدد 3691 لدى المحكمة الابتدائية بتونس2 طلبا لإبطال محضر الجلسة العامة للمشيخة، التي قضت بعزله وتعيين الشيخ عمر اليحياوي خلفا له، فصر حكم بتاريخ 24 مارس 2016 قاضيا برفع الدعوى لعدم الصفة.

كما أكدت اللجنة القانونية لمشيخة جامع الزيتونة في بيانها، أنه تم انتخاب الشيخ الدكتور منبر كمنتر شيخا لجامع الزيتونة المعمور بموجب الجلسة العامة للمشيخة المؤرخة في 29 سبتمبر 2019 ، وذلك بإجماع الفروع الزيتونية.

ودعت مشيخة جامع الزيتونة المعمور كافة التونسيين للالتفاف حول المشيخة بما يرتقي بمستوى التعليم الزيتوني وعدم الالتفات إلى الدعوات المظللة لأناس ثبت فشلهم الذريع وأساؤوا إلى المشيخة بتصرفاتهم « الطائشة » ، وفق نص البيان.

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