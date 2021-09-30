مشيشي: آمل أن تتمكن نجلاء بودن من الاستجابة لآمال التونسيين في ظلّ الظرف الصعب

أعرب رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في تصريح للجزيرة نت اليوم الخميس، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للأستاذة نجلاء بودن في مهمتها على رأس الحكومة.

وعبّر مشيشي عن أمله في أن تتمكن خليفته في الحكومة من الاستجابة لآمال التونسيين في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تمر به البلاد.

وللتذكير فقد كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، وذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.

كلمات البحث :تونسيين;مشيشي;نجلاء بودن