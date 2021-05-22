مشيشي: استعداد ليبي لتحرير المبادلات والتحويلات المالية والتنقلات بين مواطني البلدين

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في لقاء صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع الليبيين على وضع كل الإجراءات الكفيلة لتحرير المبادلات بين البلدين وتحرير التنقلات بين المواطنين والتحويلات المالية ورؤوس الأموال .

وأفاد المشيشي بأن تونس تعرف مناخا استثماريا مشجعا وتُرحب بكافة المستثمرين، معتبرا أن المستثمر أو المواطن الليبي له مكانة خاصة في تونس.

وقال المشيشي إن تونس تضع على ذمة الليبيين كل ما أمكن مراكمته من خبرة في العديد من المجالات في التكوين والإدارة والبنية التحتية، مؤكدا أن المؤسسات التونسية قادرة على الاشتغال بطريقة سلسة في ليبيا ما يُمكن أن ينفع البلدين.

وشدد المشيشي على أن مصيرنا مشترك ونجاح تونس وتقدمها وخروجها من الصعوبات التي تعيشها يُمكن أن يرجع بالفائدة على تونس وعلى ليبيا .

كما أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن استعداد تونس التام لمراجعة كافة القيود التي تُعرقل الشعبين في علاقة بدخول الأشخاص والبضائع، مشيرا إلى أن كل ما من شأنه أن يسهل دخول المواطنين الليبيين إلى تونس سنتّبعه، وفق تعبيره.

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