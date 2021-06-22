مشيشي: استقالتي غير مطروحة نهائيا

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء، أن استقالته غير مطروحة نهائيا خلافا لما دعا إليه رئيس الجمهورية مؤخرا.

وقال مشيشي: « إنّ من يتحدث عن استقالتي لا يعرفني.. أنا مسؤول.. والمطروح أمامنا اليوم هو إنقاذ البلاد والحديث في مسائل أكثر جدية تهم التونسيين » .

من جهة أخرى، وصف مشيشي الوضع الصحي في البلاد بالصعب جدا، مؤكدا أن الوضع لم ينفلت من الحكومة ومازال تحت السيطرة، ومعلنا بأنه سيتم التوجه لتشريك مراكز الصحة الأساسية في القرى والأرياف في حملة التلاقيح في مسعى لتطعيم وتسجيل أكبر عدد من التونسيين.

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