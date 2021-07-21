مشيشي: الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى جعلتنا نُقرر إقالة وزير الصحة

قال رئيس الحكومة خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء 20 جويلية 2021، مع إطارات وزارة الصحة إنه اتّخذ قرار إقالة وزير الصحة بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة، موضحا أن الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلته يتخذ قرار الإقالة .

واعتبر مشيشي أن قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الاضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالاجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي، مشددا على أن القرار مسقط ولم تتم إستشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه.

كما أكد مشيشي أنه نبه الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق امكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، ثم قدم في مرحلة ثانية ليقوم باتخاذ قرارات بنفسه.

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