مشيشي: الاستثمار السياسي في الأزمات التي تعيشها تونس لا يليق إلا بأمراء الحروب

أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الاثنين، أن هناك من يُكرس كل الجهود والإمكانيات وكل الوسائل غير المشروعة والتي تغيب فيها حتى أخلاق الحرب لضرب حكومته وتشويهها ولوكان الثمن هو الدولة التونسية، على حد تعبيره.

وأكد مشيشي أنه اختار طريق المسؤولية على طريق الشعبوية التي كانت ستُحقق له نقاطا سياسوية تافهمة أو شعبية زائفة ضد مصلحة البلاد .

وشدد رئيس الحكومة على أنه تحمل المسؤولية ومازال سيتحملها بالرغم من ضعف الإمكانيات ومن الهجومات اليومية ضد الحكومة، مشيرا إلى أن الاستثمار السياسي في الأزمات التي تعيش على وقعها تونس لا يليق إلا بأمراء الحروب.

ودعا رئيس الحكومة الجميع إلى عودة الوعي بالمصلحة الوطنية وبصحة الشعب، مشيرا إلى أن تونس قادرة على السيطرة على فيروس كورونا بتضامن وطني واسع وبنكران الذات باعتبار وأن مصلحة الوطن فوق المصلحة الخاصة، وفق قوله.

كلمات البحث :الاستثمار السياسي;حروب;مشيشي