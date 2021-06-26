مشيشي: بفضل التلقيح ماعنديش أعراض خطيرة والمعركة مع الفيروس متواصلة

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم السبت، أنه لا يُعاني من أعراض خطيرة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا نجاعة التلقيح.

ودعا رئيس الحكومة كل التونسيين إلى الإقبال على التسجيل في منظومة إيفاكس والتلقيح، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد مضاعفة المجهودات لاستجلاب التلاقيح اللازمة.

وقال المشيشي إن الفيروس بصدد تسجيل ارتفاع كبير جدا، وأكد أن عائلته أًصيبت كلها بالفيروس وبلغت زوجته مرحلة خطيرة وتجاوزتها الآن.

وشدد مشيشي على أن المعركة ماتزال متواصلة مع الفيروس ما يتطلب تظافر كل الجهود للوقوف أمام هذا الانتشار الكبير خاصة مع وجود سلالات جديدة تعرف سرعة في الانتشار .

ووجه مشيشي رسالة طمأنة للتونسيين أن العمل الحكومي سيتواصل بصفة طبيعية باعتماد المحاذير الصحية ووسائل الحماية والتباعد ووسائل الاتصال الألكتروني، مؤكدا أنه سيبقى في تواصل مع الوزراء والولاة خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعا كبيرا جدا من لإصابات بالفيروس إلى حين أن تصبح تحاليله سلبية.

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