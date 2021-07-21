مشيشي: تعطيل التحوير الوزاري تسبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي

اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة من مقر وزارة الصحة مساء الثلاثاء، أن النتائج كشفت أن تعطيل التحوير الوزاري تسبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه قرر القيام بتحوير وزاري منذ جانفي الماضي .

كما قدم مشيشي اعتذاره للتونسيين الذين قدموا أمس لتلقي اللقاح في إطار الحملة المفتوحة للتلقيح ولكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبير وصل لحد تهديد السلم الأهلي وتهديد صحة التونسيين، على حد قوله.

وأكد مشيشي السعي لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة إيقاف تهميش إطارات الوزارة لاسترجاع وزارتهم خاصة وأن كفاءات الصحة أعطت الدروس خلال هذه الجائحة.

كما دعا مشيشي كل إطارات وزارة الصحة إلى التجند لتوفير الأكسجين للتونسيين والتكفل بالمرضى وانجاح حملة التلقيح.

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