مشيشي: تونس ملتزمة بتقديم تسهيلات للمستثمرين القطريين

أكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية « قنا » اليوم الثلاثاء، أن زيارته لدولة قطر كانت ناجحة بكل المقاييس، وستصب نتائجها في اتجاه الدفع بمستوى العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحة الشعبين، على حد تعبيره.

وقال المشيشي إنه لطالما كانت زيارة المسؤولين التونسيين باعثة للارتياح والفخر بالنظر إلى طبيعة العلاقات التي تجمع بين البلدين.

وأكد مشيشي أن « علاقات البلدين استراتيجية واستثنائية على كل المستويات، وتعمل بكل إخلاص على تطويرها ودعمها باستمرار.

ووصف المشيشي مقابلته مع تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد بالبناءة والمثمرة، وقال إنه « لمس خلال المقابلة مدى حرص القيادة القطرية على استمرار الدعم والمساندة لتونس.

وأكد مشيشي أن قطر من أهم المستثمرين في تونس، وهو ما ينعكس إيجابا على العلاقات بين البلدين، ويدفع الطرفين إلى تعزيز الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مشددا على التزام تونس القوي بتقديم تسهيلات للمستثمرين القطريين، وإزالة كافة العوائق على هذا الصعيد.

وأضاف المشيشي: « سيكون للاستثمارات القطرية الأولوية بالنظر إلى التقاليد في التعامل بين البلدين والمستوى المتميز للعلاقات بينهما » .

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