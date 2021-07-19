مشيشي: سنشهد بداية تراجع نسبة اصابات كورونا انطلاقا من نهاية جويلية

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة مسجلة له بُثت على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الاثنين، أننا سنشهد بداية التراجع في نسبة الإصابات بفيروس كورونا انطلاقا من نهاية شهر جويلية الجاري، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بمدى الزام المواطن بإجراءات التباعد خاصة في فترة العيد.

كما أعلن المشيشي أنه أعطى تعليماته للتسريع في عملية التلقيح للجميع سواء عن طريق مراكز التلقيح أو المستوصفات أو الصيدليات أو عن طريق الحملات المتنقلة، موضحا بأن استراتيجية التلقيح تستهدف الجميع في القرى والمدن والأرياف للتلقيح لجميع التونسيين أينما كانوا.

وقال مشيشي إن الشدة ستزول وتونس ستخرج من الأزمة واقفة ومنتصرة، مبينا بأن تونس قادرة على السيطرة على فيروس كورونا بتضامن وطني واسع وبنكران الذات باعتبار وأن مصلحة الوطن فوق المصلحة الخاصة، وفق قوله.

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