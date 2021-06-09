مشيشي في جلسة عمل مع مسؤولين من منظومة كوفاكس ومسؤولين بمنظمة الصحة العالمية

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الأربعاء 09 جوان 2021، على جلسة عمل مع مسؤولين من منظومة كوفاكس ومسؤولين عن اللقاحات من منظمة الصحة العالمية ومديرين عن التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع « غافي » بحضور السفير الممثل الدائم للجمهورية التونسية لدى ديوان الأمم المتحدة والهيئات المختصة بجنيف صبري باشطبجي من أجل التسريع في وتيرة استجلاب اللقاح ضد فيروس كورونا في أقرب الآجال الى تونس.

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