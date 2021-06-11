مشيشي لمن يُريد تسجيل نقاط سياسية: أترككم في البكائيات واللطميات

أكد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي في تصريح صحفي على هامش افتتاح فضاء للتجديد الرقمي بالبحيرة اليوم الجمعة، أن الحادثة التي جدت في منطقة سيدي حسين السيجومي مؤسفة وصادمة ولا تُمثل الأمنيين في شيء.

وقال المشيشي إن التعاطي مع الجريمة والمنحرفين يتم عن طريق القانون واحترام الذات البشرية .

وتوجه مشيشي برسالة لمن اعتبر أنهم يُزايدون ويُريدون تسجيل نقاط سياسية، قال لهم فيها « نخيلكم في البكائيات واللطميات » ، معتبرا أن الأهم اليوم هو إعطاء حلول حقيقة للمحتجين في سيدي حسين .

وأكد مشيشي أن الأعوان المتورطين في الحادثة تم إيقافهم فوريا وإحالتهم على التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حقهم وإحالتهم على القضاء.

وشدد مشيشي على أن أبناء هذه المناطق الشعبية لا يجب أن يكونوا محل الاستثمارات السياسوية الرخيصة والمزايدات .

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