مشيشي ومدير منظمة التجارة العالمية يتباحثان حصول تونس على براءة تصنيع تلقيح كوفيد

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأربعاء 09 جوان 2021، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي اوكونجو إيويالا بمقر المنظمة بجنيف.

وجدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة تهنئة تونس نغوزي أوكونجو إيويالا بعد تعيينها على رأس منظمة التجارة العالمية خاصة وانها اول امرأة افريقية تقود هذه المنظمة.

وأعرب رئيس الحكومة عن التزام بلادنا بدعم المديرة العامة في مهمتها لإنجاح المفاوضات التجارية والتحضير للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في جنيف في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر هذه السنة.

من جهتها، اعتبرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي اوكونجو إيويالا، ان اللقاء كان مثمرا مع الجانب التونسي وان علاقة تونس بالمنظمة العالمية للتجارة هي علاقة تاريخية ولا يمكن الا ان تكون مثمرة.

وفي تصريح اعلامي، أكد رئيس الحكومة ان هذا اللقاء كان مهما مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية خاصة في علاقة بتصنيع اللقاحات وما تتوفر عليه بلادنا من امكانيات بشرية وطبية هامة في هذا المجال.

واعتبر هشام المشيشي أن هذا اللقاء يعتبر تتمة للقاء هذا الصباح مع المنظمة العالمية للصحة وانه تم التباحث مع المديرة العامة للمنظمة العالمية للتجارة حول الملكية الفكرية والملكية الصناعية للتلاقيح التي يمكن تصنيعها في تونس، كما تم خلاله تقديم فكرة عن التجربة التونسية في صناعة الأدوية مؤكدا استعداد المنظمة للمساهمة والمساندة في تصنيع اللقاحات.

من جهتها، نوّهت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي اوكونجو إيويالا بالعلاقات الطيبة التي تجمع المنظمة بتونس مضيفة بانه تم التطرق الى مسألة اعانة تونس فيما يخص تصنيع اللقاحات في تونس خاصة وانها تتوفر على كفاءات عالية في هذا المجال.

واعتبرت أنها ستسعى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل اعانة تونس على تصنيع اللقاح.

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