مشيشي يأذن بفتح تحقيق عاجل حول التظاهرات والتجمعات التي تمت ليلة البارحة

اجتمع صباح اليوم الاثنين، رئيس الحكومة هشام المشيشي عبر تقنية التواصل عن بعد، مع ولاة تونس الكبرى، ووزير الصحة، والقيادات الأمنية لتنسيق الإجراءات على مستوى تونس الكبرى باعتبار الكثافة السكانية وصعوبة الفصل بين المعتمديات.

وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي بفتح تحقيق فوري وعاجل حول التظاهرات والتجمعات التي تمت ليلة البارحة، وأعطى تعليماته لقادة الأسلاك الأمنية من أجل إنفاذ القانون دون تهاون او تخاذل، وفرض تطبيق الاجراءات التي قررتها اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما كلف رئيس الحكومة وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بفتح تحقيق لدى النيابة العمومية حول ملابسات وفاة الأمني المصاب بفيروس كورونا امام مستشفى ابن الجزار بالقيروان.

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